Vu sur Youtube L'heure est au recyclage des déchets sur l'exploitation de Gilles vk

L'heure est au recyclage des déchets sur l'exploitation de Gilles vk

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Gilles vk, agriculteur du Loiret, nous emmène avec lui pour gérer le recyclage des déchets de son exploitation : bidons de produits phytosanitaires, sacs de semences, d'engrais, etc.

À l'approche de la moisson, l'heure est au rangement chez Gilles VK agriculteur du Loiret. Dans une vidéo publiée sur Youtube, il nous explique le recyclage des déchets sur sa ferme : « tous les bidons de produits phytosanitaires, rincés et placés sur un égouttoir GoDrop, sont mis en saches Adivalor, leurs bouchons vont dans une autre sache. Même traitement pour les sacs d'anti-limaces et de produits phytos. Les sacs de semences et d'engrais sont, eux, mis en fagots par dizaine ». L'agriculteur regroupe également les big bag d'engrais et de semences en fagots.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo de Gilles.

Une fois le tri effectué, plus qu'à tout mettre dans une remorque : « direction la coopérative pour la collecte Adivalor. En échange, on va alors me remettre un bon, preuve que les déchets de l'exploitation sont correctement recyclés », précise Gilles VK. Les cartons sont aussi rassemblés pour le recyclage classique.

Et enfin, un dernier coup de ménage autour du local phyto : balayage, lavage de l'égouttoir à bidons, etc. « Tous les résidus de lavage et eaux de rinçage sont récupérés dans une cuve, dont le contenu est traité par un système de traitement des effluents Phytosec1 et sera ensuite collecté par Adivalor à l'automne », ajoute l'agriculteur.

