Campagne 2020 La production de betteraves sucrières en recul de 15,4 % sur un an selon Agreste

Agreste vient de publier ses estimations de rendements en betteraves sucrières pour la campagne 2020, basées sur des données du 1er septembre 2020. La production française devrait s'établir à 32,2 millions de tonnes, soit un recul de 15,4 % en un an et de 16,2 % par rapport à la moyenne quinquennale 2015-2019.

Selon les données du 1er septembre 2020 d'Agreste, la production de betteraves sucrières devrait avoisiner les 32,2 millions de tonnes cette campagne, soit un recul de 15,4 % sur un an et de 16,2 % par rapport à la moyenne quinquennale 2015-2019. En cause : la sécheresse et les attaques de pucerons, favorisés par un hiver doux et humide et un printemps ensoleillé, et qui ont véhiculé la jaunisse de la betterave.

À ce jour, le rendement moyen est alors estimé à 76,2 t/ha : - 10,6 % sur un an et - 12,5 % comparé à 2015-2019. Parmi les régions les plus impactées par cette baisse de rendement : l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre. Côté surfaces, elles tourneraient autour de 423 000 ha cette année (- 5,4 % par rapport à 2019 et - 4,3 % par rapport à 2015-2019).

Prélèvement dans ma parcelle de betteraves. Estimation à 32 tonnes par hectares. Si on retire celles trop petites pour être arrachées, ça tombe à 24 t/ha.

24 t/ha !!! ?? pic.twitter.com/nFcbZfLlIk — Maxime Buizard (@MaximeBuizard) September 7, 2020

Retrouvez plus de détails dans le tableau ci-dessous, avec les estimations de surfaces et de rendements d'Agreste par région :

Région concernée par la production de betteraves sucrières Surface (ha) Estimation de rendement (t/ha) Évolution du rendement par rapport à 2019 (%) Évolution du rendement par rapport à 2015-2019 (%) Ile-de-France 43 000 67,9 - 13,6 - 15,4 Champagne-Ardenne 100 000 81,2 - 1,3 - 6,2 Picardie 147 000 71,5 - 17 - 17,8 Haute-Normandie 28 000 86 - 6,8 - 8,5 Centre 30 000 55,7 - 34,8 - 36,8 Basse-Normandie 2 000 83,1 - 6,7 - 6,9 Bourgogne 2 000 47,2 - 27,4 - 37,4 Nord-Pas-de-Calais 63 000 90,4 - 1,6 - 1,6 Lorraine 500 65,2 + 2,6 - 12,6 Alsace 6 000 84,5 - 3,9 + 0,3 Pays-de-la-Loire 1 000 77,4 - 1 - 1,8 France métropolitaine 423 000 76,2 - 10,6 - 12,5

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net