Lutte contre les ravageurs Le génome du charançon des céréales déchiffré

Un consortium international, impliquant Inrae et l'Insa Lyon, vient d'annoncer le déchiffrage du génome du charançon des céréales. Cette découverte élargit, selon eux, « le champ des possibles dans la lutte contre ce ravageur ».

Le déchiffrage du génome du charançon des céréales, « cet insecte qui ravage des céréales en champs et dans les silos dans les pays en développement notamment », a permis de découvrir que « plus de 70 % de son génome est constitué de séquences répétées contre 50 % chez l'Homme », note le consortium international, impliquant Inrae et l'Insa Lyon. « Ces séquences peuvent potentiellement se déplacer dans le génome (transposer), et donc se multiplier. » Cela joue un rôle aujourd'hui « dans l'adaptabilité des espèces et dans leurs réponses aux stress environnementaux, comme les produits phytopharmaceutiques ».

Symbiose avec une bactérie

« Comme de nombreux autres insectes qui se développent dans des milieux relativement pauvres en nutriments, le charançon des céréales vit en symbiose avec une bactérie (Sodalis pierantonius), qui complémente son alimentation. D'ailleurs, la présence des séquences répétées dans le génome de l'insecte s'avère corrélée à la présence de la bactérie symbiotique », précisent aussi les chercheurs.

D'après eux, le charançon a notamment « développé un système immunitaire particulier pour tolérer sa bactérie symbiotique. Grâce à leurs deux génomes, insecte et bactérie produisent ensemble des composés essentiels à la survie de chacun. Cette association permettrait ainsi au charançon d'accroître son potentiel invasif ».

De nouvelles perspectives de lutte

« Ces résultats ouvrent donc de nouvelles perspectives, comme le développement de nouveaux moyens de lutte contre cet insecte ravageur ciblant cette interaction symbiotique. »

Plus d'infos sur le charançon des céréales :

« Le charançon des céréales (Sitophilus oryzae), cet insecte d'environ 3 mm appartenant à l'ordre des Coléoptères, est considéré comme l'insecte ravageur le plus destructeur des céréales entreposées. La femelle est capable de perforer les grains, y déposer un œuf, puis reboucher le trou des pontes avec une sécrétion qui durcit rapidement à l'air. La larve de charançon se nourrit en creusant le grain, puis, après un mois, se métamorphose sous sa forme adulte. Le charançon adulte sort alors du grain pour aller en infester d'autres ; chaque femelle pouvant pondre jusqu'à 300 œufs dans autant de grains infestés. »

