Agriculture biologique Le sarrasin, une culture au pouvoir nettoyant

Sophie Guyomard Terre-net Média

« Le sarrasin est une culture qui a un intérêt agronomique non négligeable. Elle a un effet nettoyant sur les vivaces et permet une rupture des cycles des parasites et adventices par le travail du sol qui se réalise jusqu’à début mai avant les semis », présente le réseau Gab-Frab, les agriculteurs bio de Bretagne dans l'une de ses fiches techniques.

