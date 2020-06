[Data] Moisson 2020 Une évolution des surfaces de colza « très contrastée selon les régions »

Agreste, service statistique du ministère de l'agriculture, a publié ses estimations de surfaces en colza pour la récolte 2020. D'après des chiffres du 1er juin 2020, celles-ci seraient en recul de 1,4 % sur un an et de 24 % par rapport à la moyenne 2015-2019.

Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, a publié le 9 juin dernier, ses estimations de surfaces en colza pour la récolte 2020. D'après des données du 1er juin 2020, la production de colza s'élèverait à 3,46 Mt, soit + 0,1 % sur un an et -7,3 % par rapport à la moyenne entre 2015 et 2019 (4,76 Mt). « Le rendement devrait atteindre 31,7 q/ha, en augmentation de 1,5 % sur un an mais en retrait de 4,3 % par rapport à la moyenne 2015-2019 », précise Agreste.

En recul de 1,4 % sur un an, l'évolution des surfaces est « contrastée sur le territoire français » : « plusieurs régions affichent une hausse importante (Midi-Pyrénées, + 30,5 % ; Île-de-France, + 20 % ; Poitou-Charentes, + 15,6 %), mais cela ne compense pas les baisses importantes des années précédentes. D’autres régions voient leur sole en colza en nette baisse en 2020, comme l'Auvergne (– 42 %) et la Bourgogne (– 22,6 %).

La carte suivante est interactive, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir les prévisions de surfaces en colza pour la récolte 2020, ainsi que l'évolution par rapport à 2019 et à la moyenne 2015-2019.

