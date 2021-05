Variétés de colza 2021 LG : « plus de régularité et de sécurité » avec la génétique, mais pas que...

Face aux différentes problématiques des colzaïculteurs, « LG Semences persévère sur ses axes de sélection vers plus de régularité et de sécurité ». Objectif : « proposer des avantages génétiques pour tous les besoins (maladies, ravageurs, assimilation de l'azote...) ». Et le semencier ne s'arrête pas là. Outre l'offre variétale colza, il lance également, pour les semis 2021, une offre de légumineuses à semer en association avec le colza et un traitement de semences biostimulant.

N°1 en France et en Europe pour le colza, « LG Semences mise sur son set d'avantages colza pour exprimer le maximum du potentiel variétal intrinsèque quelle que soit l'année climatique ». Sous le caractère Install +, le semencier regroupe par exemple des variétés avec « une excellente vigueur de départ et une production de biomasse importante avant l'hiver ». Elle représente notamment un « levier contre les pressions d'insectes à l'automne », explique le semencier.

À noter aussi : les variétés estampillées N-Flex disposent « d'une capacité génétique à optimiser l’azote disponible durant leur cycle végétatif ». Les colzas sont ainsi « plus flexibles face à des difficultés d'assimilation possibles de la fertilisation azotée (manque de portance des parcelles en fin d’hiver retardant le premier apport, sécheresse printanière retardant la dissolution des granulés) ». Dans cette gamme, LG Austin et une autre encore sous numéro expérimental viennent rejoindre LG Ambassador et LG Aviron pour les semis 2021.

Des leviers au-delà de la génétique

Pour accompagner les agriculteurs vers « plus de résilience », le semencier propose également, pour la prochaine campagne, deux leviers supplémentaires au-delà de la génétique, afin de contrer les stress abiotiques nombreux durant le cycle de culture ». Parmi eux : la composition Assist +, qui regroupe trois légumineuses gélives à semer en association d’une variété de colza LG (trèfle d'Alexandrie Tabor, vesce du Bengale Bingo et fenugrec). Ces espèces ont été choisies pour leurs « interactions bénéfiques et complémentaires », mises en évidence dans des essais LG :

« Une contribution à limiter les dégâts de grosses altises et charançons du bourgeon terminal » ;

« Une amélioration de la nutrition et du fonctionnement du colza » ;

« Une contribution à la fertilité durable des sols » ;

« Un accroissement de la concurrence de la culture vis-à-vis des adventices ».

Second levier : le traitement de semences biostimulant Starcover, déjà utilisé en maïs et désormais proposé sur colza. Selon les essais LG, il permet « une stimulation racinaire dès l'automne pour des plantes plus robustes et plus aptes à fleurir dans de meilleures conditions physiologiques. [...] Starcover augmente la solubilisation du phosphore et son absorption procure un avantage à la culture jusqu’à la récolte ».

