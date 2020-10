Paroles de lecteurs Les ZNT ne fleuriront pas !

Déjà que les lecteurs de Terre-net ne sont pas prêts à laisser pousser leurs cultures sans traitement dans les fameuses ZNT, ils sont encore moins favorables à y semer des fleurs, contrairement à ce qu'envisage de faire Alexandre Portier dans un article paru au début du mois.

DaSa n'est pas d'accord : « Les zones de non-traitement sont imposées aux agriculteurs sans contrepartie. Alors investir 30 k€ pour entretenir des bandes fleuries, faut pas d'exagérer ! »

Arnaud estime, de même, que comme « ce sont les gens qui veulent des ZNT avant le gouvernement, c'est à eux de payer le manque à gagner ou la plantation/entretien de ces surfaces. »

Pipo pense, pour sa part, que semer des fleurs dans les zones non traitées, revient à « courber l'échine » une fois de plus devant les citoyens.

De futurs « dépôts sauvages »

phil59 raconte qu'un de ses voisins « a semé une bande enherbée, qui le week-end devient un terrain de camping ou de barbecue pour citadins avec dépôt d'ordures en tout genre ». « Le lundi matin, il n'a plus qu'à tout nettoyer alors les ZNT non merci !! »

Pipo livre aussi son témoignage : « Comme Alexandre Portier, l'agriculteur de l'article, je suis exploitant agricole en zone périurbaine en Île-de-France. Le moindre centimètre carré non cultivé devient très rapidement un dépôt sauvage. Du coup, je ferai zéro ZNT quelle que soit la réglementation communale ! »

Mieux vaut « broyer » ou « cultiver du miscanthus »

phil47, lui, souhaite « bon courage » au producteur interviewé. « Vous allez voir comment va être respecté votre semis de fleurs », lui lance-t-il faisant la réponse dans la foulée : « Il sera régulièrement cueilli sans rien demander, voire saccagé. C'est là que vous verrez la réciprocité du respect. »

Quant à bouillère, il « sèmerait 2 m de blé car il y a déjà 1 m d'herbe, sans traitement phyto donc non récoltable ». « Après la moisson, un passage de broyeur et voilà le nouveau paysage que nos concitoyens ont demandé ! (...) »

Paul insiste : « Exactement ! Nous, nous avons laissé 5 m en herbe que nous avons broyés. Résultat : un riverain balance les pierres de son jardin dans la ZNT ! »

Zig, qui « cultive déjà un peu de miscanthus », suggère : « J'en mettrai sur une largeur de 8 m, en limite de propriété. Un désherbage mécanique la première année puis la plante se débrouille toute seule. Quant elle mesurera 4 m de haut, au lieu d'avoir une belle vue sur la plaine que je m'efforce d'embellir, mes voisins ne verront pas plus loin que le bout de leur terrain ! Paraît que certains ont déjà porté plainte car le miscanthus fait du bruit au vent et perd beaucoup de feuilles... (....) »

« Et mes voisins me demandent du glypho au black ! »

Détritus renchérit : « C’est simple. (...) Pas de cadeau aux voisins car ils ne t’en feront pas. Les bandes fleuries le long des habitations des riverains, moi, c’est 0 cm. Et je contrôle si leurs haies sont bien en limite de propriété, sinon je leur fais tailler ou arracher. (...) »

Gibero poursuit : « (...) Tout ce que méritent nos riverains, c'est au mieux que nous continuions de cultiver jusqu'en limite de propriété et au pire, que nous ne semions plus rien et laissions pousser des chardons ! »

« Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier !, reproche Dasa. Mes voisins "particuliers" ne m'ont rien réclamé de particulier et sont du même avis que moi sur ces ZNT qui ne servent à rien. (...) »

erick28 est dubitatif : « Certes, ce n'est pas lié aux ZNT mais plutôt au glyphosate : depuis que sa vente aux particuliers est interdite, mes voisins me demandent si je ne peux pas leur vendre du Roundup au black pour l'entretien de leur jardin !!! »

