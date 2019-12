L'actu de Terres Inovia Peut-on reporter les semis de protéagineux d'hiver ?

• Terres Inovia • Terre-net Média

Les fortes quantités d’eau, qui se sont abattues sur la zone Centre & Ouest ces dernières semaines notamment, ont dans certains secteurs empêcher les semis des protéagineux d’hiver.

Contrairement aux céréales ou au colza, le pois et la féverole n’ont pas besoin de vernalisation. Les protéagineux d’hiver ont été sélectionnés, entre autres, pour leur résistance au froid, mais sont physiologiquement similaires aux protéagineux de printemps.

Il est donc tout à fait possible de semer des pois ou féverole d’hiver au printemps. Le potentiel de rendement de la culture sera dans ce cas légèrement imputé, et la culture se calera sur un cycle printemps (floraison et récolte plus tardives).

Le conseil Terres Inovia

Si vous n’avez pas pu semer vos protéagineux d’hiver, rien ne sert de « forcer » le semis. Attendez que les conditions de semis redeviennent favorables, avec un sol ressuyé et l’absence de fortes gelées annoncées dans la semaine suivant le semis (risque de gel du germe).

Privilégiez les périodes recommandées pour les semis de printemps, et adaptez la densité de semis si nécessaire (densité printemps).

Préconisations des dates de semis pour les pois (à gauche) et les féveroles de printemps (à droite) selon les régions :

Densités à respecter pour des pois et féveroles d'hiver semés au printemps :

Densités (graines/m²) Pois de printemps Féverole de printemps Limons 70-80 40-45 Sols caillouteux 90 45-50

