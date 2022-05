L'actu de Terres Inovia La vigilance s’impose dans un contexte propice aux pucerons

• Terres Inovia • Terre-net Média

Alors que les tournesols sont actuellement en phase végétative, la présence du puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) est signalée, notamment sur les régions Centre & Ouest avec des attaques plus ou moins sévères depuis une bonne semaine. Les températures chaudes de cette semaine sont favorables à leur multiplication ainsi qu'à celle des auxiliaires. Il est donc important d'évaluer le risque à la parcelle, selon le taux de feuilles crispées. [Article mis à jour, publié initialement le 30 mai 2019]

Le puceron vert peut coloniser les cultures de tournesol plus ou moins précocement selon les années.

Sa nuisibilité varie selon le stade de la plante : plus il arrive sur des tournesols à des stades jeunes et plus on considère que son impact est potentiellement important. Dès le dégagement du bouton floral, les pertes deviennent négligeables.

Préserver les auxiliaires

Les pucerons ont de nombreux prédateurs : coccinelles, syrphes, chrysopes, punaises… Ces prédateurs sont souvent actifs très tôt au cours du cycle de la plante.

Les auxiliaires aident à la maîtrise des pucerons s'ils sont présents en nombre suffisant. Pour permettre l’installation des auxiliaires et profiter de leur action, il est important de tolérer la présence de pucerons jusqu’au dépassement du seuil de traitement. Vérifier la présence des auxiliaires avant toute intervention insecticide.

Les coccinelles sautent aux yeux

Zommez, et vous verrez leur « repas », c’est le vert



Elles font partie de ce que l’on appelle les auxiliaires de culture



Aujourd’hui elles m’aident à réguler les pucerons dans les tournesols mais par endroit elles se font dépasser pic.twitter.com/35tozCblCc — David Forge (@d_forge) May 17, 2022

Seuil de traitement : plus de 10 % de plantes crispées

Avec plus de 10 % de plantes crispées, on estime que les pucerons sont installés et devraient entrer en phase de multiplication active. Une fois ce seuil atteint, il est conseillé de traiter, notamment dans le contexte actuel de stress hydrique.

- Moins de 10 % de plantes crispées

Si l’on a moins de 10 % de plantes crispées, revenir dans la parcelle tous les 3-4 jours : l’attaque peut péricliter ou s’intensifier rapidement. A moins de 10 % de plantes frisottées, revenir 8 jours après, les pucerons commencent à s’installer.

- Ne pas confondre plantes crispées et plantes frisottées (une fois la feuille crispée ou frisotée, elle restera avec cet aspect même après la disparition des pucerons).

Plantes normales Plantes frisottées Plantes crispées

Différences de couleur entre aptères et ailés

Pucerons aptères : ils sont de forme ovoïdes et généralement de couleur vert-vert jaune Pucerons ailés : ils sont de couleur noir (avec du vert jaune difficilement perceptibles à l'œil)

