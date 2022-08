Sondage Quels sont les principaux freins à la diversification des assolements ?

Selon un sondage réalisé en août 2022 sur Terre-net, la rentabilité, ou plutôt le défaut de rentabilité, reste le premier frein à la diversification des assolements.

D'après un sondage diffusé sur Terre-net entre le 16 et le 23 août 2022 (1 416 répondants), plus de 55 % des agriculteurs estiment que le manque de rentabilité est le premier facteur qui empêche d'aller plus loin en matière de diversification des assolements. Viennent ensuite le défaut de matériel adapté (14,1 %) et de débouchés (10,8 %).

Retrouvez l'intégralité des résultats du sondage ci-dessous :

Et à ce propos, vous avez en tête une ou plusieurs cultures pour lesquelles vous aimeriez avoir plus d'infos ? N'hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions vous proposer des reportages et/ou des articles techniques sur le sujet.

Vous pouvez préciser vos idées dans les commentaires ci-dessous, par e-mail (en cliquant ici) ou bien via les réseaux sociaux : Twitter ou Facebook.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net