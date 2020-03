Campagne 2020 Retrouvez le nouveau guide de culture soja de Terres Inovia

Comme chaque année, Terres Inovia vient de mettre à jour son guide dédié à la culture du soja. Vous pouvez le télécharger directement sur le site de l'institut technique ou bien le commander.

L'institut technique actualise son guide de culture soja chaque année pour tout savoir sur la conduite de cette culture : « atouts, choix de la parcelle, variétés, implantation, inoculation, fertilisation, irrigation, récolte et conservation ».

C'est aussi « l’occasion de faire le point sur la gestion des adventices et les moyens de lutte contre les maladies et ravageurs », ajoute Terres Inovia. Retrouvez également « la question du couvert végétal avant soja et de la double culture en dérobé, et enfin les grands rendez-vous de la culture ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net