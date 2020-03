Écho des plaines Risque piétin-verse élevé en blé, attention aussi aux ravageurs du colza

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Dans les parcelles de blé qui atteignent le stade épi 1cm, le risque piétin-verse est plus élevé que d’habitude à cause des conditions climatiques très humides des derniers mois. Il faudra donc être plus vigilant, en particulier dans les parcelles ensemencées avec des variétés non résistantes. En colza, ce sont les charançons de la tige et les méligèthes qu’il faut surtout surveiller.

Chargement en coursÀ lire aussi > Maladies du blé tendre - Un risque piétin verse moyen à élevé dans plusieurs régionsJ'ai été voir ma culture de Blé tendre d'hiver (Épi 1 cm) le 07/03/2020 et tout va bien. @companion_fr pic.twitter.com/Cm4hcWVyqi— legendre christophe (@legendre891) March 7, 2020Samedi c'est #TDP #BléTendre- de redressement à épis 1cm- lessivage des solutions racinaires automne + resistances DEN conduisent a des situations delicates #RG mais encore de l'efficacité avec Sulfos.- qq symptomes #Septo feuilles basses- Prêle aie aie .. @Arvalisofficiel pic.twitter.com/xNz4I0wIB9— Pierre-Alexis Marre (@PierreA_Marre) March 7, 2020Il aura fallu du temps mais les féveroles meurent dans ce #colza associé....surtout depuis que l'azote a été apporté. @GillesSauzet @terresinovia pic.twitter.com/TZJGsxlJEB— Maxence LEGENDRE (@Maxsteel451) March 9, 2020Allons voir cet #essai sur les enseignements de la conduite,face à la larve de la grosse #altise #colza.Je confirme l’écart se creus... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Chargement en coursÀ lire aussi > Maladies du blé tendre - Un risque piétin verse moyen à élevé dans plusieurs régionsJ'ai été voir ma culture de Blé tendre d'hiver (Épi 1 cm) le 07/03/2020 et tout va bien. @companion_fr pic.twitter.com/Cm4hcWVyqi— legendre christophe (@legendre891) March 7, 2020Samedi c'est #TDP #BléTendre- de redressement à épis 1cm- lessivage des solutions racinaires automne + resistances DEN conduisent a des situations delicates #RG mais encore de l'efficacité avec Sulfos.- qq symptomes #Septo feuilles basses- Prêle aie aie .. @Arvalisofficiel pic.twitter.com/xNz4I0wIB9— Pierre-Alexis Marre (@PierreA_Marre) March 7, 2020Il aura fallu du temps mais les féveroles meurent dans ce #colza associé....surtout depuis que l'azote a été apporté. @GillesSauzet @terresinovia pic.twitter.com/TZJGsxlJEB— Maxence LEGENDRE (@Maxsteel451) March 9, 2020Allons voir cet #essai sur les enseignements de la conduite,face à la larve de la grosse #altise #colza.Je confirme l’écart se creus...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également