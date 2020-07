Stockage à la ferme Protection insecticide des céréales : quelles sont les règles ?

En cas de contamination des céréales, mieux vaut intervenir avant que le stock ne soit entièrement souillé. Attention toutefois, l’utilisation d’insecticides au stockage est encadrée par la loi, qui fixe notamment des limites maximales de résidus (LMR).

Concernant la protection insecticide des grains de céréales stockés, il est important de bannir absolument les applications successives avec la même matière active. En raison des règles de plus en plus drastiques, et si les grains doivent être livrés à un organisme stockeur (OS), il est préférable, à la moindre hésitation sur l’usage ou les doses, de demander conseil au chef de silo ou de consulter la documentation disponible sur le sujet (guide Acta, https://ephy.anses.fr/). L’utilisation d’insecticides doit être en accord avec le débouché : les cahiers des charges des premiers transformateurs sont de plus en plus restrictifs à ce sujet.

La protection insecticide peut s’effectuer :

Lors de la préparation des locaux, sur des équipements propres, s’il y a eu infestation à la campagne précédente ;

En préventif sur les grains en début de stockage ;

Ou encore en curatif

La dose d’insecticide appliquée sur les grains étant difficile à maîtriser, le traitement à la ferme est une option, mais elle n’est pas conseillée de manière systématique. Soyez vigilant, les formulations commerciales pour traiter les locaux et les grains ne sont pas forcément les mêmes. De plus, tout traitement insecticide des grains doit être déclaré au moment de la livraison à l’OS ou au client (dose et forme commerciale). En effet, si ces structures traitent ensuite le grain avec la même substance active, la LMR peut être dépassée, exposant le détenteur à une sanction en cas de contrôle.

