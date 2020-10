Limaces Au vu des conditions climatiques, la surveillance est recommandée

Le retour des précipitations semble réactiver l'activité des limaces dans plusieurs régions. L'observation à la parcelle est donc recommandée, surtout pour celles qui sont à risque. [Article mis à jour, publié initialement le 26 août 2020]

Pour gérer la présence de ces gastéropodes, il est recommandé d'évaluer le risque à la parcelle, précisent Céline Robert et Laurent Ruck de Terres Inovia. « Soit par observation directe des limaces actives sur le sol humide en surface, avant qu'il ne fasse trop jour. Soit par piégeage, en disposant un abri sur la surface du sol (carton plastifié, tuile, soucoupe plastique, planche, etc.) ou, mieux, un véritable piège à limaces développé par l'Inrae et disponible auprès des sociétés phytosanitaires ».



Comment observer ?

« La méthode optimale est l'utilisation de ces derniers pièges. » Arvalis rappelle le protocole à suivre :

« disposer 4 pièges (minimum) de type Inrae (0,25m x 0,25m) donnant une surface totale de piégeage de 1 m² » ;

« les positionner à au moins une dizaine de mètres les uns des autres et à au moins 10 m de la bordure » ;

« de préférence poser les pièges le soir après les avoir humidifiés à saturation et les relever le lendemain matin à la fraîche » ;

« ne pas mettre de granulés anti-limaces sous les pièges » ;

« déplacer les pièges de quelques mètres et les réhumidifier avant chaque nouvelle estimation ».

Attention aux colzas les moins avancés

La vigilance est notamment de mise sur colza, pour les parcelles les moins avancées. Dans certains secteurs, les plantes lèvent seulement avec le retour des pluies depuis la semaine passée, comme chez Gilles vk. Pour rappel, le seuil de nuisibilité s'étend jusqu'au stade 3 feuilles.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Retrouvez ci-dessous la pression limaces dans chaque région suite aux observations du réseau De Sangosse sur colza :

Raisonner l'intervention en fonction du risque

Les conditions climatiques et l'évolution du piégeage représentent des éléments clés pour raisonner une intervention contre les limaces.

Pour le blé, le seuil de risque démarre dès la levée et s'étend jusqu'au stade 3-4 feuilles. Au-delà, la culture disposera « d’un fort pouvoir de compensation, où il n’est plus nécessaire d’intervenir », précise Arvalis-Institut du végétal.

Retrouvez, à ce jour, la pression limaces par région :

Les cartes sont actualisées deux fois par semaine à partir des observations du réseau De Sangosse. Ces dernières sont réalisées par des agriculteurs bénévoles. Pour plus d'informations sur la pression limaces dans votre secteur, vous pouvez vous rendre sur l'observatoire du site "ciblage anti-limaces" proposé par De Sangosse .

