L'actu de Terres Inovia Surveiller les petites altises dans les colzas levés

Des petites altises sont observées sur certains secteurs où les colzas sont levés suite à des passages pluvieux. Terres Inovia nous rappelle ses préconisations sur le sujet.

Les dégâts de petites altises peuvent être localement déjà importants, c’est notamment le cas en Franche-Comté. Dans les zones les plus sèches, les colzas levés sont la seule source de « vert », d’où la concentration observée par endroits.

Comment réagir dans l’immédiat

Entre le stade cotylédons et 3 feuilles inclus du colza, le plus important est de visiter ses parcelles et de d'observer les morsures sur les jeunes plantes. En cas de forte attaque, les dégâts peuvent s'accumuler très rapidement.

Situation 1 : Si les morsures représentent moins d'un quart de la surface foliaire, la culture n'est pas en danger.

Ne traitez pas, quel que soit le % de plantes concernées. Poursuivre la surveillance jusqu'à 4 feuilles du colza en étant attentif au dynamisme de la culture. Si celle-ci n’évolue plus, soyez vigilant.

Situation 2 : Plus de 25 % de la surface foliaire est touchée par les morsures de petites altises

Si plus de 80 % des plantes sont concernées, il faut intervenir rapidement avec une solution insecticide à base de pyréthrinoïde autorisé.

Important : les parcelles d’anciens colzas sont le refuge des petites altises. Attention à ne pas détruire les repousses dans les parcelles environnantes pendant la levée des prochains colzas afin de limiter les déplacements de ce ravageur entre les parcelles, des repousses vers les colzas en cours de levée.

Il faut noter que les petites altises ont une activité diurne (au contraire des grosses altises qui, elles, sont nocturnes). De ce fait, si vous intervenez avec un traitement, il est préférable de le faire pendant la journée, lorsque les petites altises sont en activité dans la parcelle. La qualité de la pulvérisation est également très importante, comptez un volume de bouillie au moins égal à 150 l/ha.

