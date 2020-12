« Accélérez votre innovation végétale » Vegepolys Valley récompense 4 start-up

Le 4 décembre dernier, quatre jeunes entreprises ont été mises à l'honneur au terme de la 5e édition du concours Vegepolys Valley, « Accélérez votre innovation végétale ! ». « Depuis 2016, le Pôle de compétitivité récompense les meilleures initiatives de start-up (moins de 18 mois ou en cours de création) sur le thème de la production et des usages du végétal de demain. »

« Lancé le 10 septembre, l’appel à projets de la 5e édition du concours Vegepolys Valley a permis de recueillir 29 candidatures en provenance de toute la France. 12 porteurs de projets ont été présélectionnés avant d’être auditionnés par un jury, présidé par Lancelot Leroy, responsable Terrena Innovation et membre du Conseil scientifique du Pôle, et composé d’experts et de représentants des partenaires du concours1. Après avoir bénéficié d’une journée de coaching, ils ont eu l’opportunité de défendre leurs initiatives à l’occasion d’une visioconférence à laquelle étaient conviés les adhérents du Pôle », présente Vegepolys Valley.

Le jury du concours a souhaité mettre en lumière : « BOSS - BOoster of Seeds and Seedlings », « Agri.Builders », « La Paille à boire » et « La Tannerie végétale ». « Les quatre projets bénéficieront chacun d’une aide de 10 000 €, ainsi que d’un accompagnement opérationnel et stratégique de Vegepolys Valley (adhésion gratuite pour 2021, prestations de communication, aide à la création d’entreprise...) et des partenaires du concours ». « Ces start-up contribuent à l’innovation et à la R&D qui sont le cœur de notre métier et stimulent les secteurs de la production, du végétal et de l’agriculture. Aujourd’hui, c’est à nous de les accompagner en facilitant leur accès au marché », indiquent Lancelot Leroy, président du jury et Cécile Abalain, directrice technique innovation de Vegepolys Valley.

Plus de détails sur les lauréats 2020/2021

BOSS - BOoster of Seeds and Seedlings / Île-de-France - Fondateurs : Frédéric Chauffour, Hugues Dumas, Omaé Pozza et Loïc Rajjo.

« BOSS propose des services de customisation de lots de semences basés sur l’utilisation d’une technologie de priming innovant permettant de stimuler de façon endogène et naturelle la germination des semences. La technologie « smart priming » développée au cours du projet BOSS est un traitement d’amélioration de la germination de type priming de semences. Le Smart Priming est basé sur un couple formulation chimique – procédé unique, permettant d’améliorer la qualité des semences. »

Agri.Builders / Lyon (Rhône) - Fondateurs : Antoine Boudon, Antoine Duchemin et Alexis Trubert

« Agri.Builders est une société qui conçoit des solutions innovantes de traitement par drone pour l’agriculture, qui favorisent une réduction de l’usage des phytosanitaires et améliorent les conditions de travail des agriculteurs, sans surcoût. En embarquant des diffuseurs de phéromones sur un drone pour les larguer au-dessus des vergers de France et d’Europe, Pherodrone permet de traiter rapidement des arbres fruitiers en tous genres, même là où ni les hommes ni les tracteurs ne peuvent atteindre les branches les plus hautes. »

La Paille à boire / Bazouges Cré sur Loir (Sarthe) - Fondateurs : Cassandra, Philippe, Maryline et Primaël Bourmault

« Sac Bourmault est une entreprise familiale qui va proposer des pailles à boire en seigle cultivées et fabriquées en Sarthe, en quantité industrielle, pour remplacer les pailles en plastique. Elles seront 100 % naturelles et biodégradables. »

La tannerie végétale / Meyzieu (Rhône) - Fondateurs : Fanny Deléage, Jim Goudineau et Yves Chalamet

« À l’heure où les maroquiniers ont le choix entre des cuirs traditionnels et de nombreux similis à base de pétrochimie, La tannerie végétale a élaboré un matériau souple 100 % végétal et recyclable inédit, au très faible impact environnemental et facilement industrialisable. Cette alternative permettra aux acteurs du luxe de faire un pas de plus vers leur vision d’une maroquinerie plus éthique et plus verte. »

1. Partenaires du concours : Angers Loire Métropole, Clermont Auvergne Métropole, Angers Technopole, le réseau des technopoles bretonnes, Orléans Technopole, l’incubateur Busi, le Biopôle Clermont-Limagne et Bivouac.

