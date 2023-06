Weather Market

Le climat en Europe de l’Ouest rassure enfin

Après un printemps extrêmement sec et chaud, des apports notables viennent balayer l’ensemble de l’Hexagone depuis plus d’une semaine maintenant, et s’élargissent désormais au Royaume-Uni et à l’Allemagne. Si les premiers apports auront été brutaux (lourdes averses, grêles, vents violents), les pluies qui ont suivi se sont avérées plus douces et rassurantes. Les prévisions annoncent désormais de nouvelles précipitations dans le Sud et l’Est du pays, ce qui devrait continuer à bénéficier aux cultures de printemps et laisser des fenêtres suffisantes pour l’avancée des premières récoltes des céréales d’hiver.