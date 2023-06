Weather Market

La météo US continue d’inquiéter

Les semaines se suivent et se ressemblent aux US avec une nouvelle dégradation préoccupante des conditions de culture constatée ces derniers jours. Une fois encore, les pluies annoncées dans l’Illinois, l’Indiana et l’Iowa le week-end dernier se sont finalement révélées décevantes, et l’USDA a sensiblement dégradé ses notations de « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire. Les notations de maïs ont notamment été coupées de cinq points, à 50 %, au plus bas depuis 1988 ! Les dernières prévisions annoncent toutefois à nouveau des pluies significatives le week-end prochain. La confirmation, ou non, de ces apports sera à suivre de près.