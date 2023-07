Prix du maïs

L’USDA annonce des surfaces américaines très élevées

L’USDA a grandement surpris les marchés vendredi dernier en annonçant des surfaces américaines de maïs aux États-Unis nettement supérieures aux projections de mars dernier, aux attentes des analystes et à l’an dernier. Les semis américains sont en effet estimés à 94,01 millions d’acres, soit l’assolement le plus élevé enregistré depuis dix ans ! Bien que plusieurs États du pays soient encore soumis à un déficit hydrique majeur, les pluies favorables enregistrées ces derniers jours dans la Corn Belt ont par ailleurs rassuré, tandis que les cultures US entrent dans leur phase critique de développement.