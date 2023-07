Weather Market

La météo canadienne se dégrade rapidement

Les conditions climatiques au Canada risquent de rapidement revenir au centre des attentions. Certes touchées par des pluies favorables il y a un mois, les cultures canadiennes souffrent en effet de nouveau d’un manque de précipitations depuis la mi-juin. Le peu d’apport dans le Saskatchewan et le Manitoba est notamment critique et les cartes météo à sept jours n’annoncent pas de précipitations suffisamment généreuses pour rassurer. Les notations de cultures dans l’Alberta sont par ailleurs très mauvaises du fait d’une sécheresse dans le Sud et d’un excès de pluies dans le centre de la Province.