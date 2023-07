Prix du blé

Les stocks de blé américain au plus bas depuis 15 ans

Les derniers rapports de l’USDA ont suscité de nombreuses réactions à l’international, avec notamment des surfaces de maïs plus élevées qu’anticipé et des surfaces de soja sous les attentes. Le département américain de l’agriculture a toutefois également chiffré à 580 millions de boisseaux (15,8 Mt) seulement les stocks de blé américains au 1er juin dernier après une campagne d'exportations pourtant particulièrement faibles, soit le stock de fin de campagne le plus faible enregistré depuis 2007/2008 !