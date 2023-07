Prix du blé

Agreste annonce une récolte française à 35 Mt

Agreste a livré ce mardi ses premières estimations de production pour l’année 2023, avec notamment une récolte de blé tendre annoncée à 35 Mt, contre 33,7 Mt l’an dernier et 34,4 Mt en moyenne cinq ans. La production de colza est quant à elle attendue à 4,6 Mt, en hausse de 100 kt sur un an et au plus haut depuis la campagne 18/19 ! Ces projections optimistes contrastent toutefois avec de premières coupes décevantes en colza et très hétérogènes en blé tendre. Les retours du terrain dans les prochains jours seront à suivre avec une grande attention.