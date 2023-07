Prix du blé

Un bilan blé plus tendu que prévu

Le dernier rapport mensuel de l’USDA a provoqué ce mercredi soir un décrochage des prix des céréales en raison notamment des productions américaines de blé et de maïs remontées de respectivement 2 et 1,4 Mt. Le bilan blé mondial ressort toutefois plus tendu, avec une coupe de 2,5 Mt de la récolte européenne (138 Mt), ainsi qu’une réduction de 2 Mt de la moisson canadienne (35 Mt) et argentine (17,5 Mt). Le stock de fin de campagne des grands exportateurs a par conséquent été coupé de 4 Mt à 52 Mt, soit une chute de 8 Mt par rapport à la campagne 22/23 et le stock le plus tendu depuis la campagne 12/13 !