Prix du maïs

Des prévisions météo rassurantes pour les cultures françaises

Tandis que les récoltes des céréales d’hiver se terminent, la France renoue avec un climat plus favorable aux cultures de printemps. La fin juillet et le mois d’août s’annoncent en effet relativement humides selon les dernières prévisions météo et les cartes météo n’annoncent pas de retour d’épisodes caniculaires pour le moment. Encore dans des conditions très encourageantes, les cultures de maïs pourraient ainsi maintenir un haut potentiel si ces prévisions venaient à se confirmer.