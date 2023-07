Récoltes 2023

Les moissons en France ont apporté des déceptions

Les récoltes de blé tendre ont désormais bien progressé en France avec près des deux tiers des surfaces nationales moissonnées, et les retours du terrain confirment une forte hétérogénéité des rendements et des qualités. Les projections d’Agreste le mois dernier, à 35 Mt, risquent d’être finalement révisées à la baisse, bien que les dernières coupes dans la moitié Nord de la France révèlent des résultats bien plus encourageants. La production de colza annoncée à 4,6 Mt le mois dernier par Agreste ressort également très optimiste compte tenu des retours du terrain rapportés ces dernières semaines.