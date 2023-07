Weather Market

Le Midwest frappé par des températures extrêmes

Dans un marché particulièrement secoué par les évènements en mer Noire, la météo américaine reste tout de même au centre des attentions et demeure un moteur central des évolutions des cours. Le Midwest se trouve d’ailleurs de nouveau frappé par une vague de chaleur extrême avec des maximales au-dessus des 40 °C enregistrées dans de nombreuses zones de production et des prévisions à sept jours encore préoccupantes. L’impact de ce coup de chaud sera à suivre de près. Comme en France, le mois d’août s’annonce toutefois un peu plus humide et favorable aux cultures de maïs et de soja selon les dernières cartes météo.