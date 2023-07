Prix du colza

Le canola canadien reste ferme face malgré le décrochage d’Euronext

Nous évoquions la semaine passée la perte de compétitivité du canola canadien en Europe. La tendance s’est rapidement accentuée ces derniers jours avec le récent décrochage constaté sur Euronext et le physique français, malgré des récoltes en deçà des attentes en matière de rendements et de qualité. Dans le même temps, les observations terrain au Canada confirment une nette perte des potentiels de production, ce qui, dans un contexte de stocks nationaux déjà très restreint, risque de bel et bien réduire la présence canadienne à l’international sur la campagne 23/24.