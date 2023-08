Weather Market

Le coup de chaud a bel et bien dégradé les cultures US

Nous évoquions la semaine passée la préoccupante montée des températures dans le Midwest américain. Ce coup de chaud dans un contexte de déficit hydrique marqué a été en grande partie ignoré par le marché, mais n’a pas été sans conséquence. Le dernier Crop Progress de l’USDA a en effet révélé une dégradation de deux points des notations de soja et de maïs « bon à excellent » (60 et 55 %), tandis que les notations de printemps ont été coupées de sept points (42 %) ! Les cartes météo se montrent toutefois bien plus rassurantes désormais avec des pluies et des températures fraiches annoncées sur l’ensemble de la Corn Belt ces prochaines semaines.