Weather Market

Les blés argentins profitent de pluies favorables

Après avoir subi des conditions climatiques extrêmement défavorables aux cultures de maïs et de soja en début d’année, l’Argentine profite désormais d’une météo bien plus clémente. Les cultures de blé débutent en effet leur développement sous des pluies bénéfiques. Les prévisions à moyen terme se révèlent également encourageantes pour les producteurs argentins avec des pluies régulières et des températures douces anticipées ces prochaines semaines. Pour le moment, la Bourse de commerce de Buenos Aires juge à 26 % le taux de blé « bon à excellent », contre 18 % à peine l’an dernier.