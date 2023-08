Prix du blé

Le blé russe s’impose encore en Égypte

Traditionnellement très observé, le Gasc est finalement revenu aux affaires ce mercredi après un délai exceptionnellement long de trois mois sans appel d’offres ! Le tender s’est toutefois conclu par un achat mesuré de 360 kt seulement, entièrement d’origine mer Noire et principalement russe (300 kt de blé russe et 60 kt de blé roumain). L’origine russe affiche encore en effet une compétitivité très marquée, notamment face à des offres françaises 25 $/t plus élevées. Après cette affaire, l’Égypte demeure toutefois encore très en retard sur ses achats.