Prix du blé

Le blé russe perd de sa compétitivité

Ce début de campagne a de nouveau été marqué par un rapide regain de compétitivité du blé russe sur la scène internationale, au détriment notamment de l’origine France. La Russie s’est d’ailleurs imposée dans les récents appels d’offres égyptiens et algérien du fait de tarifs bien plus attractifs. Cette compétitivité s’est toutefois nettement réduite depuis le début du mois et la France retrouve peu à peu de l’intérêt auprès des acheteurs internationaux.