Prix du blé

Les pluies ont retardé les récoltes et dégradé les qualités

La France a subi ces dernières semaines des conditions particulièrement fraiches et pluvieuses. Si ces précipitations ont été bénéfiques aux cultures de printemps, qui profitent désormais de conditions hydriques bien plus favorables, elles ont également retardé nettement les chantiers de récolte de blé d’hiver, jusqu’alors en avance. Des dégradations sont désormais rapportées et de réels risques de pertes de volume en qualité meunière sont à considérer.