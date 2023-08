Weather Market

La météo allemande reste préoccupante

Les craintes concernant la qualité des blés prennent de plus en plus d’ampleur en France et en Allemagne. Les pluies des dernières semaines ont en effet rapidement dégradé l’état des cultures et mis un coup d’arrêt à l’avancée des moissons. Les travaux peuvent désormais reprendre dans l’Hexagone, mais en Allemagne, les pluies risquent de perturber encore durablement les chantiers. Les retours du terrain seront à suivre avec attention à mesure que les coupes pourront progresser, avec un réel risque d’une perte importante de qualité meunière.