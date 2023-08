Prix du blé

L’USDA remonte le stock des grands exportateurs

Le dernier rapport USDA est venu peser un peu plus les prix du blé vendredi soir. Dans son rapport, le département américain de l’agriculture a certes réduit de 2 Mt la récolte canadienne (33 Mt) et de 3 Mt la production européenne (135 Mt), mais la consommation et les exportations des grands exportateurs ont dans le même temps été réduites de 1,1 et 2,2 Mt. La récolte ukrainienne a en outre été remontée de 3 Mt, à 21 Mt. Le stock fin des grands exportateurs a ainsi été remontée à 52,7 Mt. Un volume toutefois encore au plus bas depuis plus de dix ans.