Les moissons canadiennes débutent sous la pluie

Après des mois de déficit hydrique, les moissons canadiennes débutent accompagnées de nombreuses craintes concernant les potentiels de production de blé de printemps et de canola dans le pays, notamment dans le Saskatchewan et le Manitoba. Les pluies tant attendues sont en outre finalement annoncées sur les radars météo, mais ces apports risquent désormais d’entraver la bonne avancée des moissons et arrivent trop tardivement pour relancer les potentiels. Avec un stock de report déjà réduit, le potentiel d’exports canadien risque de rester restreint sur la campagne 23/24.