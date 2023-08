Prix du soja

Le coup de chaud aux US menace le soja américain

Bien plus favorable durant le mois de juillet (critique pour les cultures de maïs), la météo américaine se montre de nouveau préoccupante en cette seconde partie du mois d’août. Tandis que les cultures de soja entament à leur tour une phase critique de leur développement, une large partie du Midwest se trouve à nouveau frappé par des températures extrêmes (supérieures à 40 °C) et une absence de précipitations, et ces conditions risquent de perdurer jusqu’à la fin du mois. L’évolution des observations terrain seront à suivre avec attention ces prochains jours.