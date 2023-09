Prix du blé

L’USDA réduit nettement les productions des grands exportateurs

L’USDA a publié mardi soir son très attendu rapport mensuel sur l’offre et la demande mondiale. Si les regards étaient principalement tournés vers les chiffres de récoltes américaines de maïs et de soja, c’est sur le bilan blé mondial que les plus gros ajustements ont été faits. Le département américain de l’agriculture a, en effet, coupé de 3 Mt la récolte australienne 2023 (26 Mt), de 2 Mt la moisson canadienne (31 Mt), et de 1 Mt les productions européenne (134 Mt) et argentine (16,5 Mt). Le stock des grands exportateurs est ainsi encore un peu plus réduit, à 51,5 Mt, au plus bas depuis plus de dix ans !