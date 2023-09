Prix du colza

La faiblesse de l’offre canadienne se confirme

StatCan a mis à jour ce jeudi ses estimations de récoltes canadiennes. La moisson de canola a notamment été abaissée de 190 kt, et s’établirait ainsi à 17,4 Mt, soit la seconde plus faible production du pays enregistrée en près de de dix ans, après la catastrophe de 2021 (14,3 Mt). Avec des stocks de fin de campagne 22/23 eux-aussi très faibles (1,5 Mt), le disponible exportable canadien serait ainsi bel et bien très restreint cette année selon ces estimations.