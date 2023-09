Prix du blé

Les ventes de blé US patinent

Les prix du blé US ont enregistré un rapide décrochage depuis le début de la campagne, eux aussi plombés en grande partie par la lourde concurrence russe à l’international. Les exportateurs américains n’ont en effet engagé que 7,7 Mt de blé 23/24 vers les pays tiers, un volume extrêmement faible et en retrait de 2,2 Mt par rapport à l’an dernier ! Une accélération de ces programmes d’exports serait indispensable à un rebond sensible du blé US (très influent à l’international).