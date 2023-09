Weather Market

Le climat australien reste préoccupant

Nous évoquions encore fin août le risque lié au climat australien et des prévisions météo peu rassurantes sur le mois de septembre. Le pays a effectivement subi un manque de précipitations critique ces dernières semaines, qui est venu un peu plus dégrader les conditions des cultures en place. À l’approche des premières moissons, les préoccupations prennent rapidement de l’ampleur dans le pays et la tendance est actuellement à la prudence côté vendeur, compte tenu des incertitudes concernant les volumes qui seront récoltés cette année.