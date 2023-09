Prix du soja

Le soja US sous forte pression

Les prix du soja sont de nouveau mis sous pression à Chicago et viennent peser sur l’ensemble du complexe oléagineux. Le début des moissons aux US pèse en effet sur le secteur malgré des perspectives de production relativement faibles, et la concurrence brésilienne ainsi qu’une demande internationale morose accentuent la pression. Avec 13 Mt à peine de fèves de soja 23/24 engagées vers les pays tiers, les États-Unis enregistrent leur plus faible départ de campagne depuis plus de dix ans.