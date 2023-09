Weather Market

Des conditions plus favorables aux travaux de récolte et de semis

Après un mois de septembre particulièrement pluvieux, les cartes météo annoncent désormais le retour d’un climat doux et sec sur la prochaine quinzaine. Les récoltes de maïs vont ainsi pouvoir rapidement accélérer ces prochains jours. Les semis des céréales d’hiver devraient également profiter pleinement de ces nouvelles conditions, et ce d’autant plus que les pluies des dernières semaines auront également amélioré l’état des sols. Les attaques d’insecte seront toutefois à surveiller.