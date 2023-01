Les cotations US poursuivent leur rebond à Chicago

Les cotations américaines ont continué à réagir au rapport USDA de la veille vendredi soir, avec un rebond très mesuré du blé SRW mais une reprise plus marquée du maïs et de la fève de soja. Le département américain de l’agriculture a en effet annoncé jeudi soir des surfaces de blé US 2023 nettement supérieures aux attentes du marché, tandis que le stock de fin de campagne 22/23 a été révisé à la hausse.

À l’inverse, l’USDA a nettement réduit ses estimations de récolte US et argentine de maïs et de soja, redonnant ainsi un peu d’élan aux cours à l’international. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs à son tour nettement réduit ses estimations de surfaces argentines de maïs. Les notations de maïs (7 %) et de soja (4 %) « bon à excellent » ressortent en outre extrêmement faibles.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a avancé de 1,0 c$/bu, à 7,44 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 s'est amplifié de 4,0 c$/bu à 6,75 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a grimpé de 9,25 c$/bu, à 15,28 $/bu.