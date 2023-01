Le retour des acheteurs fait monter les prix des grains

Après des semaines de repli des cours des céréales sur le marché européen, « on va probablement marquer un palier », estime Edward de Saint-Denis, courtier chez Plantureux & Associés. Depuis début janvier, le blé européen s'est moins bien vendu du fait de la concurrence de la production de la mer Noire, notamment russe, tout en pâtissant de la hausse de l'euro face au dollar.

Sur Euronext, la tonne de blé meunier est passée la semaine dernière sous la barre des 290 euros et le maïs, qui résistait un peu mieux, s'échangeait mercredi autour de 280 euros la tonne.

Ces derniers jours, « les prix ont baissé plus vite que le renchérissement de l'euro (par rapport au dollar), ce qui a redonné de la compétitivité aux produits européens », a relevé Edward de Saint-Denis.

Cette baisse des prix a favorisé le retour des « acheteurs traditionnels » en Europe : notamment l'Afrique du Nord, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou la Mauritanie, note Sébastien Poncelet du cabinet Agritel. Il pourrait y avoir quelques bateaux français dans le dernier appel d'offres de l'Algérie, qui vient d'acheter 600 000 tonnes de blé tendre pour livraison en mars, indique-t-il.

À cela s'ajoute l' incertitude née des déclarations tenues mardi soir par le président russe lors d'une réunion en visioconférence avec son gouvernement consacrée au secteur agricole. Evoquant les revenus des entreprises du secteur agricole, Vladimir Poutine a déclaré: « On ne peut pas permettre que tout soit emporté à l'étranger : malgré toutes les restrictions logistiques et celles de fret et d'assurance, tout cela va se vendre comme des petits pains, vous comprenez ? Cela se vend déjà ».

« C'est pourquoi nous avons absolument besoin de réserves. Nous ignorons quels seront les résultats du travail du secteur agricole en 2023 », a-t-il ajouté, évoquant les incertitudes climatiques en Europe. « Qu'est-ce qu'il se passera ici, chez nous ? Nous ne pouvons le savoir (avec certitude). C'est pourquoi nous avons absolument besoin de réserves stables, absolument », a-t-il répété.

Is the #wheat rally over? Today's candle doesn't look encouraging for bulls currently.



The market wants to know what yesterday's Putin words mean for Russian exports, which are critical for global S&D short term. We keep an eye on this for https://t.co/c54ba29wK4 clients.#oatt pic.twitter.com/pSN7mQPXXy