Le maïs et le soja en difficulté à Chicago

Le maïs et le soja US ont un peu plus creusé leurs pertes vendredi soir à Chicago, encore plombés par les améliorations climatiques en Argentine. Les pluies généreuses annoncées sur le pays rassurent en effet après des mois de sécheresse, malgré des conditions de culture particulièrement préoccupantes selon les observateurs locaux. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs réduit de 5,5 Mt son estimation de récolte argentine de maïs cette année, à 44,5 Mt.

Lire aussi : Marché des céréales − Le retour des acheteurs fait monter les prix des grains

Les marchés agricoles américains ont par ailleurs retrouvé du soutien dans les ventes hebdomadaires à l’international enregistrées la semaine passée. Les ventes de blé et de maïs US (473 kt et 1,1 Mt) ont notamment bondi au-dessus des attentes, tandis que celles de soja se sont logées dans le consensus (986 kt). Les ventes de tourteau de soja ont, quant à elles, un sommet de deux mois en se hissant à 363 kt. L’USDA a par ailleurs confirmé la vente de 220 kt de soja vers des destinations inconnues.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 s'est apprécié de 7 c$/bu, à 7,42 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a reculé de 1 c$/bu à 6,76 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 s'est contracté de 8,25 c$/bu, à 15,06 $/bu.