Le blé US grimpe face au risque de gel

Le blé US a marqué une nouvelle accélération ce mardi à Chicago. La vague de froid qui vient actuellement frapper les cultures d’hiver du Midwest suscite en effet de nombreuses inquiétudes outre-Atlantique compte tenu du manque de protection neigeuse. Les dernières notations de l’USDA ont de surcroît révélé une chute du taux de « bon à excellent » dans l’Oklahoma, à 17 %, contre 39 % un mois plus tôt.

L’Argentine se trouve quant à elle de nouveau soumise à un climat sec et chaud qui risque d’aggraver encore un peu plus le lourd déficit hydrique des cultures de soja et de maïs du pays. À noter également, les averses au Brésil retardent à l’inverse la bonne avancée des récoltes de soja et la seconde vague de semis de maïs. Les prix du maïs et du complexe soja ont toutefois terminé en ordre dispersé.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 a progressé de 8,75 c$/bu, à 7,61 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a baissé de 4 c$/bu à 6,8 $/bu. La fève de soja à livraison mars 2023 a grimpé de 2,75 c$/bu, à 15,38 $/bu.