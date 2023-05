Le blé US subit encore de lourdes pertes

Les cours des céréales et du complexe soja ont subi des pertes importantes vendredi soir à Chicago. Des conditions climatiques encore favorables outre-Atlantique et la perspective d’une récolte record de maïs et de soja aux US entrainent notamment une rapide contraction des prix américains actuellement. Le renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire pour une durée de soixante jours mercredi dernier a également provoqué de rapides mouvements baissiers au cours des dernières séances.

Le crop tour du Wheat Quality Council dans le Kansas a toutefois confirmé les craintes du marché avec un potentiel de rendement de blé HRW au plus bas depuis plus de vingt ans ! À noter également, La Bourse de commerce de Buenos Aires a réduit de 1,5 Mt son estimation de récolte argentine de soja, à 21 Mt, contre 43,3 Mt l’an dernier.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a baissé de 6.75 c$/bu, à 6.05 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 s'est enfoncé de 0.75 c$/bu à 5.54 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 a reculé de 26.0 c$/bu, à 13.07 $/bu.