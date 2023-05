Le climat sec dans la Corn Belt fait grimper le maïs US

Les prix du maïs à Chicago ont poursuivi leur mouvement haussier mercredi soir à Chicago. Les cartes météo annoncent en effet un climat anormalement sec sur la prochaine quinzaine, qui risque d’entraver le bon développement des cultures de maïs et de soja du pays. La production d’éthanol aux US a par ailleurs certes reculé de 4 000 barils par jour la semaine passée (983 000 b/j), mais les stocks nationaux ont dans le même temps décroché de 1,15 millions de barils (22,04 Mb), pour retomber au plus bas depuis six mois.

Le secteur des biocarburants a par ailleurs été redynamisé par le rebond des cours du brut ces derniers jours. Le blé a en revanche subi de lourdes pertes en réaction à l’arrivée de pluies significatives dans le Midwest. Ces apports risquent en revanche d’arriver trop tardivement pour pleinement relancer les potentiels des blés d’hiver US.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est contracté de 16,0 c$/bu, à 6,06 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a progressé de 9,75 c$/bu à 5,87 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 a avancé de 2,0 c$/bu, à 13,24 $/bu.