Les cours des engrais toujours à la baisse

Le marché des engrais continue sur sa lancée baissière, expliquait le 15 mars Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer, à l’occasion d’un point presse. Les engrais azotés, phosphatés et potassiques enregistrent « une baisse significative sur un mois », notamment parce qu’ « on est dans une période de faible demande saisonnière ».

Entre janvier et février, l’urée granulaire a ainsi perdu 18 % (56 % sur un an) sur le Nola (New Orleans Louisiana), le marché de référence des engrais aux États-Unis. La solution azotée perdait 19,6 % à Rouen sur un mois (33,1 % sur un an). Le prix de la potasse a quant à lui augmenté de 0,8 % entre janvier et février (- 2,8 % sur un an). Le diammonium phosphate (Dap) sur le Nola baissait de 3,5 % sur un mois (- 32,3 % sur un an).

Evolution des prix des principaux engrais (©FranceAgriMer, Reuters)

Ce qui joue fortement sur les prix des engrais azotés, c’est celui de leur principal intrant : le gaz. Or, l’index Henry hub (Louisiane) a diminué de 27 % en février par rapport à janvier, et de 44 % sur un an. L’index européen Dutch TTF a baissé de 19 % sur un mois et 57 % sur un an.

L'UE achète moins de gaz russe

Lors d’une conférence organisée au Salon de l’agriculture, Marc Zribi revenait d’ailleurs sur la baisse récente des prix du gaz après la flambée de 2022. Elle s’explique par « le volet gazier des sanctions contre la Russie, les politiques de constitution de réserves de gaz dans l’UE et des conditions météo clémentes » à l’arrivée de l’hiver.

Il notait aussi une évolution structurelle des approvisionnements, consécutive à la guerre en Ukraine : suite au sabotage des gazoducs Nord stream 1 et 2 et à la mise en place des sanctions envers la Russie, l’UE réoriente ses achats de gaz russe vers les USA et le Golfe arabique.

Part de l'origine russe dans les importations de l'Union européenne (©Eurostat)

L’Agence internationale de l’énergie estime par ailleurs que d’ici à 2030, l’arrêt des achats de gaz de l’UE à la Russie pourrait être « compensé par la montée en puissance des énergies renouvelables, les économies d’énergie et les achats de GNL ».

Offre conséquente en engrais azotés

Revenons aux engrais azotés. Depuis début mars, l’offre conséquente continue de jouer sur la baisse des cours. En ammonitrate et en solution azotée, le marché mondial ressort « très bien approvisionné et la récente chute des prix n’a, pour le moment, pas motivé un regain de demande suffisant pour enrayer la tendance », écrivait Marius Garrigue sur Terre-net le 14 mars.

Côté urée, le marché s’est récemment « stabilisé après le dernier tender indien » mais la reprise ne se fait pas sentir, bloquée par « des volumes traités inférieurs aux attentes et des délais de livraison rallongés ».