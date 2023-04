Direction un chantier d'ensilage de miscanthus avec l'ETA de la Louvière (21)

Le youtuber Loïc Madre de la chaîne Loagri nous partage, en vidéo, l'ensilage d'une parcelle de miscanthus d'environ 9 ha réalisé fin mars par l'ETA de la Louvière (Côte d'Or). Côté matériel, on retrouve : une ensileuse Krone Big X780, accompagnée d'un tracteur Fendt 942 Black, d'une autochargeuse Schuitemaker 3 essieux, ainsi que des Fendt 724 Black One suivis de bennes Deguillaume 3 essieux.

Également présent sur le chantier, Philippe Béjot, responsable commerce et développement de la société Bourgogne Pellets (groupe Dijon Céréales), revient sur les atouts de cette culture aux débouchés variés (paillage horticole, chauffage, litière...). « Miscanthus giganteus est une espèce stérile et non invasive. Son implantation, à raison de 20 000 rhizomes/ha, constitue une étape clé (coût : environ 3 000 €/ha) car la culture reste en terre entre 15 et 20 ans, certaines parcelles de référence ont même 30 ans aujourd'hui. La culture n'a pas de ravageurs, elle pousse généralement assez vite et étouffe les adventices. Elle ne nécessite aucune intervention phyto, ni apport d'azote, seulement des engrais de fond parfois ».

« C'est une plante de type C4 : elle aime le soleil et la chaleur, mais elle a aussi besoin d'eau. Certaines parcelles ont notamment souffert de la sécheresse l'an passé. Le miscanthus est alors un bon révélateur de la qualité des sols. » Selon la réserve en eau de la parcelle, la hauteur du miscanthus peut aller de 1 m à 4m50. Des différences qui se répercutent forcément sur le rendement. En moyenne de 12-13 t MS/ha, il peut varier de 8 à 18 t MS/ha environ.

Découvrez le chantier d'ensilage en vidéo, ainsi que toutes les explications de Philippe Béjot :